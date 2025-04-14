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Дипломатические переговоры станут завершающей точкой в украинском конфликте, считает президент Украины Владимир Зеленский. Его со ссылкой на CBS цитирует "Газета.ру".

По словам украинского лидера, переговоры будут проходить в различных форматах, пока стороны не придут к мирному разрешению ситуации. При этом он подчеркнул, что участвовать в них могут как две стороны, так и три.

Зеленский также признал, что у Украины недостаточно сил для возврата утраченных территорий. Однако, несмотря на это, он заявил, что Киев все равно не намерен признавать потерю этих земель.

При этом Россия, как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в контексте урегулирования ситуации на Украине беспокоится не о территориях, а о народе, который на них живет. По его словам, эти люди исторически связаны с Россией, но стали частью Украины как консолидирующий фактор для нейтрализации радикалов.

Вместе с тем дипломат исключил возвращение Украины к границам 1991 года. Лавров считает, что Зеленский воспринимает живущих там людей как "существ" и ненавидит русских, поэтому отдать эти территории Киеву Россия не может.