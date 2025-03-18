Глава МИД Украины Сибига: Киев готов завершить конфликт в 2025 году

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Киев по итогам переговоров с США в Джидде готов завершить конфликт в 2025 году. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить эту войну в этом году, и мы готовы к этому. Мы не являемся препятствием для достижения мира", – приводит его слова РИА Новости.

При этом глава МИД Украины подчеркнул, что Киев поддержал предложение о временном прекращении огня, однако важно, чтобы конфликт не воспринимался как замороженный. Сибига также добавил, что Киеву нужны меры по укреплению доверия.

Кроме того, Сибига напомнил об ожидающемся разговоре Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

"Мы действительно надеемся, что после этого разговора ситуация прояснится", – сказал он, добавив, что Украина никогда не пойдет на территориальные уступки.

Представители США и Украины провели переговоры в Джидде 11 марта. По их итогам Киев согласился принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

В ответ на это Путин заявил, что согласен с предложением США о перемирии. Однако он указал, что Украина может использовать режим прекращения огня для получения оружия или принудительной мобилизации.

Позже стало известно о телефонных переговорах, которые президенты России и США проведут во вторник, 18 марта. Стороны планируют обсудить вопрос территорий в контексте украинского конфликта, а также контроль над АЭС.

В Белом доме отмечали, что Россия и США находятся в "десяти ярдах" от достижения мира на Украине, и еще никогда стороны не были так близки к сделке, как сейчас. Итоги разговора Путина и Трампа будут опубликованы после его завершения.