NYT: власти Украины боятся, что Трамп согласится на передачу РФ порта Одессы

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Официальные лица в Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп согласует переход порта в Одессе под контроль России. Об этом сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

Как отмечают помощники лидера Украины Владимира Зеленского, возможность России получить контроль над другими частями Украины вызывает опасения.

Телефонные переговоры американского лидера с Владимиром Путиным пройдут во вторник, 18 марта. Стороны могут обсудить вопрос территорий в контексте украинского конфликта, а также контроль над АЭС.

В Белом доме отмечали, что Россия и США находятся в "десяти ярдах" от достижения мира на Украине, и еще никогда стороны не были так близки к сделке, как сейчас. Переговоры по урегулированию украинского конфликта достигли критической стадии и предстоящий разговор с Путиным будет крайне важным, подчеркнул Трамп.