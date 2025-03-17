Трамп заявил, что переговоры по конфликту на Украине вступают в "критическую стадию"

Фото: 123RF/palinchak

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине достигли критической стадии и предстоящий разговор с Владимиром Путиным будет крайне важным. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне.

Глава Белого дома отметил, что все стороны, включая Украину, заинтересованы в разрешении конфликта, и подчеркнул необходимость подписания соглашения, чтобы остановить масштабное кровопролитие.

"Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю – они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какого мало кто видел", – приводит слова Трампа РИА Новости.

Он добавил, что сосредоточен на достижении соглашения и считает предстоящий разговор с Путиным важным шагом в этом процессе. Кроме того, Трамп уточнил, что беседа с российским коллегой, вероятно, состоится утром 18 марта.

В ходе телефонных переговоров стороны могут поднять вопрос о принадлежности территорий в контексте украинского конфликта, а также вопрос контроля над АЭС, говорил Трамп.

В Белом доме отмечали, что Россия и США находятся в "десяти ярдах" от достижения мира на Украине, и еще никогда стороны не были так близки к сделке, как сейчас.