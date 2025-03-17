Песков: Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудят украинское урегулирование

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Список подготовленных тем для телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа включает вопросы актуальной повестки дня и тезисы по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования", – сказал Песков на видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что до этого Москва и Вашингтон уже проводили определенные встречи, включая беседу с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом, переговоры в Стамбуле, а также другие подобные контакты.

При этом согласование переговоров между лидерами двух стран может проходить очень быстро, добавил Песков.

Телефонные переговоры Путина и Трампа ожидаются во вторник, 18 марта. Американский лидер подчеркивал, что планирует обсудить с российским коллегой вопросы территорий в контексте украинского конфликта, а также контроля над АЭС.

Трамп подчеркивал, что процесс мирного урегулирования на Украине "идет хорошо". Путин при этом согласился прекратить боевые действия на 30 суток, но отметил, что в этом вопросе есть некоторые нюансы, которые требуют кропотливого исследования с обеих сторон.

