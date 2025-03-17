Уиткофф сообщил, что США и Россия обсуждают доступ к портам в Черном море

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Россия и Соединенные Штаты в рамках контактов по Украине в том числе обсуждают вопросы, касающиеся доступа к портам на Черном море. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью CBS News.

Помимо потенциального соглашения по Черному морю, американская делегация также проводит обсуждения с коллегами из РФ по поводу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Уиткофф подчеркнул, что это лишь часть множества элементов, которые необходимы для реализации прекращения огня.

Сравнивая конфликт на Украине с ситуацией в секторе Газа, американский чиновник заявил, что украинский конфликт является гораздо более сложным, так как Газа представляется "ограниченным и определенным пространством". Тем не менее дипломаты продолжают прикладывать все усилия для решения проблемы.

Ранее Уиткофф сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным длилась 3–4 часа и оказалась позитивной. Спецпосланник также указал на возможность звонка между Путиным и Трампом на предстоящей неделе.

В Кремле подтвердили возможность быстрой организации телефонного разговора лидеров России и США. Кроме того, Москва и Вашингтон обсуждают подготовку возможной встречи Путина и Трампа.