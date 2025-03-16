Эрдоган заявил Трампу о поддержке Турцией усилий США в украинском урегулировании

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление администрации президента Турции.

Их разговор состоялся в воскресенье, 16 марта. В рамках диалога главы государств обсудили отношения стран, а также региональные и глобальные проблемы.

В результате Эрдоган указал на необходимость более активного взаимодействия между Турцией и США по всем вопросам на фоне текущих событий.

Более того, продолжая тему поддержки решительных и инициативных шагов Трампа по урегулированию между Россией и Украиной, турецкий лидер подчеркнул, что Анкара стремится к справедливому и устойчивому миру с самого начала конфликта и продолжит придерживаться этой позиции.

Американский президент ожидает, что разрешение украинского кризиса займет несколько недель, указывал ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Такое заявление он сделал после встречи с Владимиром Путиным.

На переговоры Уиткофф поехал, чтобы призвать Россию стать участником переговоров о прекращении огня на Украине. В ходе переговоров он также поделился с российской стороной результатами встречи представителей Вашингтона и Киева в Джидде.

Путин, в свою очередь, направил через Уиткоффа главе Белого дома дополнительную информацию и важные сигналы касательно возможного перемирия.