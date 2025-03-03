РИА Новости: Турция ждет визита Путина, но конкретных сроков пока нет

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Турецкая сторона объявила на высшем уровне, что ждет Владимира Путина с визитом, однако конкретных сроков его поездки в эту страну пока нет. Об этом РИА Новости заявил высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре.

В конце февраля в Стамбуле состоялась встреча председателя Совфеда Валентины Матвиенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в рамках которой спикер верхней палаты российского парламента передала устное послание от Путина.

Послание касалось отношений между Россией и Турцией и актуальной международной повестки. Матвиенко также проинформировала турецкого лидера о состоявшихся в Анкаре контактах с турецкими парламентариями и договоренностях о совместной работе по реализации решений, принятых Путиным и Эрдоганом.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что визит Путина в Турцию готовится давно. Он утверждал, что его ожидают и Москва, и Анкара. Однако, по его словам, точной даты визита пока нет.

