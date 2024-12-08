Эрдоган назвал себя и Путина лидерами с большим опытом и сроком в политике

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались два лидера с большим сроком и опытом в политике. Речь идет о нем и о Владимире Путине, сообщает РИА Новости.

"По лидерам в мире остались я и уважаемый господин Путин. У вашего покорного слуги 22 года срока в политике, у господина Путина столько же", – сказал турецкий лидер.

Также Эрдоган сообщил, что ближайшие два–три месяца будут очень важными для мира и Турции. По его словам, Анкара предпринимает шаги исходя из этого. При этом политик не раскрыл, о каких конкретных процессах и шагах идет речь.

Владимир Путин 3 декабря провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого они обсудили обострившуюся обстановку в Сирии.

Путин и Эрдоган выступили за усиленное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Кроме того, президенты обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся развития российско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях.