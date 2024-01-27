Фото: 123RF/evrenkalinbacak

Госдеп США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к ним на 23 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона сообщает РИА Новости.

"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу Турецкой Республике самолетов F-16 и соответствующего оборудования на ориентировочную стоимость 23 миллиарда долларов", – указано в сообщении.

Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16 и модернизацию еще 79 уже стоящих на вооружении таких же самолетов. Кроме того, в предполагаемую сделку также войдут дополнительное оборудование, навигационные системы, вооружения и боеприпасы, ракеты, запасные части, наземные терминалы и тренировочные системы к ним.

Кроме того, Госдеп одобрил возможную продажу Греции истребителей пятого поколения F-35 и сопутствующего оборудования к ним на 8,6 миллиарда долларов. Всего Греция запросила до 40 истребителей нового поколения.

25 января стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган со стороны Турции официально утвердил членство Швеции в НАТО.

Ранее Госдеп США разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache, а также других систем на сумму в 12 миллиардов долларов. До этого в Госдепе одобрили возможную продажу Латвии ракетных систем HIMARS и сопутствующего оборудования на 220 миллионов долларов.