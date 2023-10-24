Госдеп одобрил продажу Латвии HIMARS на 220 млн долларов

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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Латвии ракетных систем HIMARS и сопутствующего оборудования на 220 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

Отмечается, что Рига запросила шесть систем HIMARS, 12 блоков пусковых установок управляемых ракет GMLRS, иное оборудование.

Ранее Госдеп одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого командования ПВО и ПРО, а также сопутствующего оборудования на 4 миллиарда долларов. Отмечалось, что продажа подобного вида вооружений Варшаве не повредит боеготовности Вашингтона и не изменит базовый военный баланс в регионе.

До этого Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Болгарии бронемашин Stryker и оборудования к ним на сумму около 1,5 миллиарда долларов. София запросила у Вашингтона возможность закупки 183 военных машин данного типа, сопутствующего оборудования, техническую и транспортную поддержку.

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