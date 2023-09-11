Госдеп одобрил продажу Польше системы управления ПВО ПРО на 4 млрд долларов

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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого командования ПВО и ПРО, а также сопутствующего оборудования на 4 миллиарда долларов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

В Агентстве также заверили, что продажа подобного вида вооружений Варшаве не повредит боеготовности Вашингтона и не изменит базовый военный баланс в регионе.

Ранее Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Болгарии бронемашин Stryker и оборудования к ним на сумму около 1,5 миллиарда долларов.

До этого СМИ сообщали о том, что власти Соединенных Штатов одобрили выделение 80 миллионов долларов на военные поставки Тайваню в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF.

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