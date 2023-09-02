Байден подпишет соглашение о стратегическом партнерстве с Вьетнамом – СМИ

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Джо Байден во время визита во Вьетнам подпишет соглашение о двустороннем всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом пишет издание The Washington Post.

Как отмечается в материале, данная сделка является последним шагом администрации Байдена по углублению отношений в Азии. Для Вьетнама же более тесные отношения с Вашингтоном служат противовесом влиянию Китая, заявил автор статьи.

Ранее СМИ сообщали о том, что власти Соединенных Штатов одобрили выделение 80 миллионов долларов на военные поставки Тайваню в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF.

До этого в посольстве КНР в Вашингтоне заявили, что Китай собирается противостоять попыткам США сформировать военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.