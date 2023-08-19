В КНР выступили против попыток США создавать военные блоки в азиатском регионе

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Китай собирается противостоять попыткам Соединенных Штатов сформировать военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на комментарий посольства КНР в Вашингтоне по поводу трехстороннего саммита США, Южной Кореи и Японии.

По словам китайских дипломатов, позиция Пекина обозначена четко: попытки сколачивать различные обособленные группировки не получат поддержки и будут встречать только настороженность и противодействие со стороны стран региона.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США намерены проводить саммиты с Японией и Южной Кореей, однако речи о создании азиатской версии НАТО не идет.

Американский лидер Джо Байден выразил мнение, что КНР является бомбой замедленного действия во многих смыслах. Тем не менее в ходе встречи на тему сбора средств для кампании по своему переизбранию в 2024 году он заявил, что у него нет планов навредить Пекину.