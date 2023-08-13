Россия стала лидером по числу военных учений с Китаем за последнее десятилетие

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Народно-освободительная армия Китая за последнее десятилетие провела наибольшее количество совместных военных учений с Вооруженными силами России. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Согласно данным издания, с 20212 года, когда Си Цзиньпин стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, армия КНР приняла участие в 45 военных учениях, из которых 20 были были двусторонними российско-китайскими учениями. На втором месте по совместным учениям с китайскими силами находится Пакистан.

В материале отмечается, что военному сотрудничеству РФ и КНР не помешала даже пандемия коронавируса – в 2021 году состоялось учение "Запад/Взаимодействие – 2021". Кроме того, масштаб и количество задействованной техники в совместных учениях двух стран превосходит все другие многосторонние маневры, в которых принимает участие Китай.

Издание пишет, что военное сотрудничество КНР и США, напротив, снижается. Раньше Китай и США проводили учения на регулярной основе, однако в последний раз они состоялись в 2019 году, когда около 200 военнослужащих КНР и такое же количество военнослужащих США обменялись опытом в проведении гуманитарных операций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане. После выхода кораблей РФ и КНР из Владивостока был сформирован совместный отряд кораблей. Россию в отряде представляют большие противолодочные корабли, корветы и средний морской танкер. От Китая участвуют эскадренные миноносцы, сторожевые корабли и корабль комплексного снабжения.

Россия и Китай провели военно-морские учения