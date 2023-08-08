В Пентагоне заявили, что не считают угрозой совместное патрулирование ВМФ РФ и ВМС КНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Совместное патрулирование акватории Тихого океана кораблями российского ВМФ и ВМС Китая не несет в себе угрозу для США. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Они находились в международных водах. Ни в какой момент времени они, согласно оценкам, не представляли угрозу", – приводит его слова ТАСС.

Райдер сообщил, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США отслеживали присутствие кораблей.

Он отметил, что и Россия и Китай, как и все страны мира, могут свободно проводить учения в международном воздушном пространстве и международных водах.

Пресс-секретарь Пентагона заявил, что "ни для кого нет ничего удивительного в том, что Китай и Россия продолжают искать пути сотрудничества". По его словам, в США продолжат следить за этой ситуацией и действовать "соответствующим образом".

Ранее сообщалось, что корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане. После выхода кораблей РФ и КНР из Владивостока был сформирован совместный отряд кораблей. Россию в отряде представляют большие противолодочные корабли, корветы и средний морской танкер. От Китая участвуют эскадренные миноносцы, сторожевые корабли и корабль комплексного снабжения.

Россия и Китай провели военно-морские учения