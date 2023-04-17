Песков объяснил слова Путина о необходимости полной боеготовности флота страны

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Потребность в полной боеготовности флота страны есть в связи с существующей угрозой региональных конфликтов, география которых хорошо известна. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина, сообщает RT.

"Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами", – пояснил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин попросил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу обеспечить на всех флотах РФ подготовку мероприятий, аналогичных внезапной проверке Тихоокеанского флота.

Общаясь с руководителем военного ведомства, глава государства отметил, что сегодня у России есть военные приоритеты, а именно украинское направление, однако задачи развития флота в целом никто не отменял. Президент добавил, что силы ВМФ РФ могут использоваться в конфликтах на любых направлениях.

14 апреля Тихоокеанский флот был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки на Дальнем Востоке. Как объяснял Шойгу, такие проверки проводятся в связи с решением президента оценить состояние и повысить готовность вооруженных сил.

17 апреля глава Минобороны отчитался Путину о ходе проверки ТОФ. В частности, он рассказал, что были отработаны вопросы готовности к применению оружия стратегическими ракетными подводными лодками. Президент, в свою очередь, отметил, что первый этап проверки прошел на очень высоком уровне.



Минобороны показало кадры выхода боевых кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота

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