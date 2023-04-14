Тихоокеанский флот поднят по тревоге в рамках внезапной проверки – Шойгу

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Тихоокеанский флот в полном составе подняли по тревоге и привели в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки на Дальнем Востоке, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил глава Минобороны, такие проверки проводятся в связи с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ оценить состояние и повысить готовность органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению на всех стратегических направлениях.

Целью внезапной проверки Тихоокеанского флота Шойгу назвал наращивание способности ВС России отражать агрессию вероятного противника с морских направлений.

Он добавил, что в проверке задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения.

В марте ракетные катера Тихоокеанского флота провели стрельбу крылатыми ракетами "Москит" по морской цели условного противника в акватории Японского моря. Ракетная катерная ударная группа нанесла совместный удар по морскому щиту, который имитировал боевой корабль условного противника. Цель находилась на расстоянии около 100 километров и была успешно поражена прямым попаданием двух ракет.

Безопасность боевого упражнения обеспечивали надводные корабли и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота, добавили в военном ведомстве.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!