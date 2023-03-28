Катера Тихоокеанского флота провели стрельбу ракетами "Москит" в Японском море – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетные катера Тихоокеанского флота провели стрельбу крылатыми ракетами "Москит" по морской цели условного противника в акватории Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ракетная катерная ударная группа нанесла совместный удар по морскому щиту, который имитировал боевой корабль условного противника. Цель находилась на расстоянии около 100 километров и была успешно поражена прямым попаданием двух ракет.

Безопасность боевого упражнения обеспечивали надводные корабли и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота, добавили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России провели патрулирование над Японским морем. Во время патрулирования пару ракетоносцев сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С.

До этого в акватории Аравийского моря прошли военно-морские учения "Морской пояс безопасности – 2023", в которых были задействованы Военно-морской флот России, военно-морские силы Китая и Ирана, а также фрегат "Адмирал Горшков".

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