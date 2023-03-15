Военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в Аравийском море

Фото: kremlin.ru

Военно-морские учения "Морской пояс безопасности – 2023" начались в акватории Аравийского моря. В них задействованы Военно-морской флот России, военно-морские силы Китая и Ирана, а также фрегат "Адмирал Горшков". Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

"Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран стартовало трехстороннее военно-морское учение "Морской пояс безопасности–2023" с участием ВМФ РФ, ВМС Народно-освободительной армии Китая и ВМС Исламской Республики Иран", – подчеркивается в сообщении.

По данным ведомства, российскую сторону представляет отряд кораблей Северного флота. На первом этапе на картах будет отработан розыгрыш эпизодов по практическим действиям. С 16 по 17 марта состоится морской этап, во время которого будут отработаны создание отряда из кораблей, совместное маневрирование и артиллерийские стрельбы.

Помимо этого, участники учений отработают освобождение захваченного судна.

"Отряд кораблей Северного флота отработает совместные действия с эскадренным миноносцем Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Нанжинг", фрегатами "Саханд" и "Джамаран", корветом "Баяндор" и другими кораблями и судами Военно-морских сил Ирана", – указало министерство.

Ранее сообщалось, что Россия, Китай и Иран в период с 15 по 19 марта организуют учения в Оманском заливе. СМИ писали, что планы России провести совместные военно-морские учения с ЮАР и Китаем вызвали злость у Запада. Так, Россия увеличивает свое влияние на Африканском континенте.

Российский фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в ЮАР для участия в торжественных мероприятиях

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