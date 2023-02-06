Британцы заявили, что решение Путина развернуть ракеты "Циркон" заткнет Запад

Фото: Министерство обороны РФ

В Великобритании отреагировали на информацию о постановке на вооружение армии РФ ракет "Циркон". Свое мнение выразили читатели британской газеты Daily Mail.

"Удивительно то, какие мощные системы умеют проектировать и строить русские, выделяя на это лишь доли процента в сравнении с американским оборонным бюджетом", – отметил один из них.

Другой пользователь заявил, что сам факт принятия Владимиром Путиным на вооружение таких ракет уже заткнет Запад.

Еще один читатель обратил внимание на то, что Россия еще не использовала и половину своей мощи, однако запасы Североатлантического альянса уже иссякли.

"Остальной мир был бы признателен, если бы воинствующие британцы и американцы перестали тыкать русского медведя", – написали в комментариях.

Ранее гендиректор "НПО машиностроения" Александр Леонов сообщил, что ракета "Циркон" надводного базирования может быть принята на вооружение ВС РФ уже в текущем году.

Он отметил, что уже запущено серийное производство ракеты, а ее поставки в армию являются лишь организационным моментом.

Отвечая на вопрос о характеристиках ракеты, Леонов отметил, что не может дать точные данные об этом, однако слова военных о том, что ее дальность превышает 900 километров, он подтверждает.

4 января президент РФ отдал приказ отправить на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный ракетами "Циркон". Приказ был выполнен в тот же день.

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал применение гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Атлантике

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