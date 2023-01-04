Путин отправил на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков"

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Оснащенный ракетными системами морского базирования "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" отправлен на боевую службу. Соответствующий приказ отдал Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Это большая совместная работа, которая завершилась хорошим ожидаемым нами результатом. Приступить к выполнению задач! Семь футов под килем!" – сказал российский лидер, обращаясь к участникам церемонии.

Также Путин поблагодарил специалистов оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые стали серийно производить "Цирконы".

"Я сейчас и вот здесь, что называется, хочу поблагодарить прежде всего специалистов ОПК, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие", – сказал президент.

"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, которая способна совершать продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ракета может развивать до девяти скоростей звука, а дальность стрельбы составляет одну тысячу километров. "Циркон" способен поражать цели как на воде, так и на земле.

Ранее Путин заявил, что Россия будет поддерживать и развивать боеготовность своей ядерной триады, поскольку она является гарантией безопасности и суверенитета государства.

По словам российского лидера, в 2022 году доля современных образцов вооружения в составе стратегических ядерных сил России превысила 91%. Он отметил, что в настоящее время продолжается процесс перевооружения Ракетных войск стратегического назначения на гиперзвуковые комплексы "Авангард".



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