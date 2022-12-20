Россия развернула непобедимое оружие Путина – СМИ

Фото: Минобороны РФ

Россия разворачивает новейшую боевую систему "Авангард" с репутацией непобедимого оружия Владимира Путина, сообщает Newsweek.

Как отмечает автор материала, речь идет об одной из нескольких передовых систем вооружений, о которых российский лидер объявил в марте 2018 года. Это оружие может летать со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Перехватить его невозможно.

В статье напомнили, что, когда Путин представлял "Авангард", он рассказал о способности системы совершать резкие маневры на пути к цели, что обеспечивает ей неуязвимость для любого оружия противовоздушной и противоракетной обороны.

Аналитики, на которых ссылается автор статьи, отмечают, что "Авангард" имеет дальность действия свыше шести тысяч километров и может нести ядерную или обычную боевую нагрузку. Также это оружие способно пролететь над Антарктидой и приблизиться к континентальной части США.

"Авангард" предназначен для проникновения в систему американской противоракетной обороны и нанесения ударов по критически важным целям с помощью ядерной боеголовки.

17 декабря в Минобороны РФ сообщили, что второй полк межконтинентальных баллистических ракет "Авангард" заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения.

Ранее Путин рассказал, что система "Авангард" занимает особое место. Маневрирующий блок в ней может двигаться в 27 раз быстрее скорости звука. По его словам, впервые в новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!