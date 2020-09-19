Путин объяснил, почему Россия разработала гиперзвуковое оружие

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Фото: kremlin.ru
Владимир Путин объяснил, что Россия была вынуждена приступить к разработке гиперзвукового оружия после того, как США вышли из договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала Россия 24 в ходе разговора с почетным гендиректором, почетным генеральным конструктором НПО машиностроения Гербертом Ефремовым.
"Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической системы ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал. Уважаемый Герберт Александрович, благодаря вам, вашим коллегам этого не случилось", – отметил Путин.
Он подчеркнул, что в 2001 году контролировал успешный пуск первого экспериментального планирующего блока.
"В течение последующих лет мы приложили все возможные усилия с целью достижения с американской стороной договоренностей о прекращении работ по стратегической ПРО или о её совместной реализации на ракетоопасных направлениях, в том числе с участием европейских государств. Однако все наши попытки оказались тщетными", – рассказал президент.
В связи с этим, добавил глава, Россия в 2004 году развернула масштабную работу по реализации идей разработчиков оружия.
Кроме этого, Владимир Путин наградил Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за разработку гиперзвукового блока "Авангард", подчеркнув, что Ефремов достоен этой "по сути боевой" награды.
Путин рассказал, что система "Авангард" занимает особое место. Маневрирующий блок в ней может двигаться в 27 раз быстрее скорости звука.
"Авангард – это не просто система. Это новый вид стратегического оружия", – подчеркнул президент, а также сказал, что "сейчас, впервые в нашей новейшей истории, Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня".
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении данных о гиперзвуковой ракете. Якобы эту информацию страна получила у администрации предыдущего главы Белого дома Барака Обамы.
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