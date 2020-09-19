Трамп обвинил Россию в хищении технологий гиперзвуковой ракеты

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Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении данных о гиперзвуковой ракете. Якобы эту информацию страна получила у администрации предыдущего главы Белого дома Барака Обамы. Об этом сообщает RT.

Трамп сделал свое заявление на предвыборном митинге в штате Миннесота.

"У нас есть супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою", – высказался президент США.

При этом он добавил, что у США есть еще более быстрая ракета.

Ранее Трамп сообщал, что в Соединенных Штатах созданы новые системы вооружений, которыми не располагают Россия и Китай.

"Я говорил, что у нас есть ракеты, что у нас есть системы, которые никто не видел ранее. Ничего подобного нет у Си Цзиньпина, нет и у Владимира Путина", – сказал тогда глава Белого дома.

