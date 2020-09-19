Трамп обвинил Россию в хищении технологий гиперзвуковой ракеты

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Фото: ТАСС/Evan Vucci/AP
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении данных о гиперзвуковой ракете. Якобы эту информацию страна получила у администрации предыдущего главы Белого дома Барака Обамы. Об этом сообщает RT.
Трамп сделал свое заявление на предвыборном митинге в штате Миннесота.
"У нас есть супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою", – высказался президент США.
При этом он добавил, что у США есть еще более быстрая ракета.
Ранее Трамп сообщал, что в Соединенных Штатах созданы новые системы вооружений, которыми не располагают Россия и Китай.
"Я говорил, что у нас есть ракеты, что у нас есть системы, которые никто не видел ранее. Ничего подобного нет у Си Цзиньпина, нет и у Владимира Путина", – сказал тогда глава Белого дома.
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