Захарова прокомментировала слова Трампа о "супер-пупер" ракете

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о разработке в США "супер-пупер" ракеты.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал разработку ракеты, скорость которой будет в 17 раз превышать скорость звука. Американский лидер подчеркнул, что "супер-пупер" ракета станет самый быстрой среди всех имеющихся у РФ и Китая.

Захарова отметила, что Россия продолжает удивляться заявлениям США о наличии у них уникальных военных разработок.

"Скорость – это круто. Еще бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с "прекрасными, новыми и умными ракетами" в 2018 году", – написала дипломат в своем Facebook.

Ранее заявление президента США Дональда Трампа о создании "супер-пупер" ракеты прокомментировал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Глава корпорации написал шутливый ответ в своем Twitter.