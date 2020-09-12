Американский журнал назвал "неслыханное" оружие Трамп

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Президент США Дональд Трамп, говоря о "неслыханном" американском оружии, вероятно, имел в виду ядерные боеголовки W76-2.

Как пишет издание Popular Mechanics, о создании боеголовок американские военные объявили еще в 2018 году. Они были разработаны для размещения на баллистических ракетах подводного базирования Trident D-5.

По подсчетам журнала, на вооружении ВМС США стоят 12 подводных лодок, оснащенных примерно 20 баллистическими ракетами Trident D-5, каждая из которых может нести от четырех до пяти ядерных боеголовок W76-2.

Взрывная мощность одной такой боеголовки составляет около 100 килотонн, что примерно в шесть раз больше ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму, отмечается в материале.

Ранее Трамп заявил, в США созданы новые системы вооружений, которыми не располагают Россия и Китай. При этом Трамп он выразил надежду, что эти системы никогда не придется использовать.