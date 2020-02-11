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Политика

08:51

США планируют нарастить ядерные силы при отсутствии договора с РФ и КНР

политика безопасность за рубежом

Фото: ТАСС/AP Photo/J. Scott Applewhite

США планируют создавать "самые мощные" ядерные силы в мире при отсутствии договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, – это создать самые мощные ядерные силы в мире", – заявил президент США.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова до конца 2019 года продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. США на предложение продлить действие документа не отреагировали.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Соглашение остается в силе в течение 10 лет до 5 февраля 2021 года.

В МИД РФ ранее заявили о невозможности договориться с США по ядерным ракетам в срок. Причиной осложнений были названы выборы президента США в 2020 году.

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