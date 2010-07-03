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Политика

05 декабря, 23:54

Россия готова продлить СНВ-3 до конца года – Путин

власть политика безопасность

Фото: kremlin.ru

Россия готова до конца текущего года без предварительных условий продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Об этом сообщает ИА "НСН", ссылаясь на заявление президента России Владимира Путина.

"Хочу еще раз подтвердить позицию Российской Федерации: Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3. Чтобы не было потом никакого двойного-тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально", – подчеркнул Путин на очередном совещании по оборонной тематике.

Президент напомнил, что срок действия нынешнего договора скоро истекает. При этом в ответ на предложение России от США не поступает никакой реакции.

"Все наши предложения (находятся – прим.) на столе по продлению этого договора, никакой реакции пока мы от партнеров не получили", – отметил Путин.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Соглашение остается в силе в течение 10 лет до 5 февраля 2021 года.

Ранее МИД РФ заявил о невозможности договориться с США по ядерным ракетам в срок. Причиной осложнений были названы выборы президента США в 2020 году.

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