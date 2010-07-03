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Москва 24

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Политика

14:32

МИД посчитал невозможным договориться с США по ядерным ракетам в срок

политика безопасность

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Выборы президента США в 2020 году осложняют процесс переговоров по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом рассказал заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев, сообщает РИА Новости.

При этом Москва надеется, что "занятый выборами и борьбой за свое политическое выживание" американский президент Дональд Трамп найдет время, чтобы принять "правильное решение".

Действующее соглашение между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений было подписано в 2010 году. Договор истекает в феврале 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне считают, что разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под вопрос продление на пять лет договора. В США связывают взрыв на военном полигоне под Северодвинском с испытаниями гиперзвуковой крылатой ракеты. В то же время представитель американской администрации признался, что не располагает информацией о причинах инцидента в Архангельской области.

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