Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Владимир Путин назвал возможность защиты страны с помощью ядерного оружия фактором сдерживания. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

По словам президента, после того как российская система предупреждения о ракетном нападении получает сигнал, в небе оказываются сотни снарядов. Ракеты сбивают снаряды нападающих и оказываются на территории РФ. В таком случае, по словам Путина, от противника ничего не остается.

"Но если противник считает до конца, что возможно использование превентивного удара, а мы нет, то все-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран", – цитирует российского лидера РИА Новости.

До этого российский лидер заявил, что Запад намеренно умножает хаос и обостряет обстановку в мире. Путин рассказал, что Запад использует незаконные экономические и торговые санкции, технологии "цветных революций" для блокирования альтернативных моделей развития и смещения неугодных правительств.



Учения по нанесению ядерного удара в ответ на возможную угрозу прошли в РФ

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