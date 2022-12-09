Путин отреагировал на заявление Борреля об отношении африканцев к РФ

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Владимир Путин не согласился с заявлением верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что в Африке не знают, где находится Россия. Об этом сообщает РИА Новости.

"Боррель – большой, крупный политический деятель современности, так о Брежневе когда-то говорили. Но в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия, в Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма", – сказал глава государства.

По словам президента, в Африке нет практически ни одной страны, которая не получила бы в свое время политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную поддержку России.

"У нас очень устойчивые добрые, дружеские отношения с африканскими странами, и они продолжаются", – заявил Путин.

В то же время он усомнился, знают ли на Западе, где находится Африка и в каком положении живут ее народы. Российский лидер отметил, что если бы западные лидеры это осознавали, то они не препятствовали бы поставке на африканский континент российского продовольствия и российских удобрений.

Ранее Жозеп Боррель, комментируя распространенные фотографии жителей Мали с плакатами "Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!", заявил, что граждане Африки могут не подозревать о том, кто такой Путин, и не знать, в какой точке мира расположен Донбасс.

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