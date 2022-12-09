Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что верить можно только ему. Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета.

Одна из представителей СМИ обратила внимание президента на то, что поток обращений с передовой не прекращается, сообщения поступают к военным корреспондентам и волонтерам. Она отметила, что вопросы касаются не только обмундирования, но и медицины.

Журналистка спросила Путина, кому все-таки верить: отчетам Минобороны РФ или военнослужащим, которые находятся в зоне боевых действий.

"Верить никому нельзя, только мне", – ответил президент на вопрос.

Ранее Путин объяснил, что для урегулирования конфликта на Украине потребуется время. Именно это президент имел в виду, когда говорил о длительности спецоперации РФ.

Российский лидер отметил, что министерство обороны РФ предоставляет ежедневные доклады о том, что происходит в зоне боевых действий. Это объективные данные, заверил президент. Он также подчеркнул, что никаких проблем с точки зрения хода спецоперации в настоящее время нет.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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