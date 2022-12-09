Путин заявил об отсутствии факторов для новой мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России нет никаких факторов для возобновления частичной мобилизации. Об этом заявил Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

"Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются. Я же сказал – 300 тысяч были призваны в рамках мобилизации… 150 тысяч находятся в группировке, из тех, кто находится в группировке, только половина, ну чуть больше 77 тысяч – в боевых подразделениях", – заявил президент в ходе пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета.

По данным Владимира Путина, остальная половина или на вторых-третьих позициях, что фактически роль территориальных войск, либо занимается дополнительной подготовкой.

Ранее обозреватели газеты Newsweek заявили о переломном моменте в украинском конфликте после проведения частичной мобилизации в России. Авторы рассказали, что армия РФ оснащена самым современным российским оружием, а Украина уже исчерпала свои арсеналы и зависит от поддержки Запада.

До этого Владимир Путин назвал поддержку участников специальной военной операции на Украине первостепенной задачей. По его словам, военнослужащие в зоне боевых действий выполняют задачи высокого риска.

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