Фото: Минобороны РФ

Переломный момент наступил в украинском конфликте после того, как Россия провела частичную мобилизацию и перевела экономику на военный лад, считают обозреватели газеты Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.

"Эта армия оснащена самым современным российским оружием и, вопреки многим западным сообщениям, далеко не деморализована. <...> Украина уже исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки Запада в продолжении боевых действий", – пишут авторы статьи.

В публикации также приводят слова американского генерала Марка Милли, заявившего, что Украина "сделала все, что могла". Обозреватели критикуют киевский режим, напоминая о военных преступлениях Киева, убийствах мирных жителей Донбасса и кампании против русского языка. По их мнению, нравственным поступком было бы закончить конфликт с помощью переговоров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Минобороны сообщили о наступлении ВС РФ на краснолиманском направлении

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!