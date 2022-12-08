Британский наемник рассказал о страхе перед российскими десантниками на Украине

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Иностранные наемники, которые в марте проходили обучение на Украине, боялись, что будут уничтожены российскими военными, рассказал наемник из Великобритании Джозеф Макдональд.

По его словам, во время тренировок в лесу кто-то пустил слух, что рядом с лагерем наемников высадился российский десант. Тревога оказалась ложной, отметил Макдональд, но иностранные бойцы были растеряны,

"Всю ночь мы сидели и ждали, что десантники придут и перебьют всех нас, а защищаться нам, по сути, и нечем: кучка бестолковых пистолетов и три древних автомата. К счастью, этого не произошло", – рассказал он в эфире YouTube-канала Lindybeige. Цитату приводит "ИноСМИ".

Макдональд также заявил, что до поездки на Украину занимался организацией и проведением фестивалей. По его словам, армейский лагерь ВСУ "ничем не отличается от фестиваля", в котором "нет развлечений". При этом в первые дни на полигоне стоял "полный хаос", указал он.

"Хочу предупредить всех, кто хочет поехать на Украину: не думайте, что все будет легко и просто <...>. Это ни разу не похоже на компьютерные игры вроде Call of Duty", – заявил он.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в составе авиации, артиллерии и ракетных войск совершили удары по трем пунктам временного размещения иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, в районе Славянска в ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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