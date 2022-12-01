ВС РФ поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ в составе авиации, артиллерии и ракетных войск совершили удары по трем пунктам временного размещения иностранных наемников в районе Славянска в ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ходе выполнения задач специальной военной операции военнослужащие России поразили 85 артиллерийских подразделений и военную технику ВСУ в 162 районах.

За минувшие сутки системы противовоздушной обороны сбили 3 беспилотника около Чернопоповки и Житловки в ЛНР, а также вблизи Донецка. Системы также обезвредили 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в ЛНР и ДНР.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ходе боевых действий за Андреевку военные Украины потеряли более 40 солдат. Вместе с тем ВСУ понесли потери в виде двух танков и пяти бронетранспортеров.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские войска продолжают достигать поставленных целей в ходе проведения спецоперации на Украине. По его словам, выполнение задач, поставленных Владимиром Путиным, осуществляется последовательно.



Москвичам рассказали о ходе спецоперации РФ на Украине

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