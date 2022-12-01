ВСУ потеряли более 40 военных и два танка в боях за Андреевку в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли более 40 военнослужащих в боях за Андреевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Также, по данным военного ведомства, украинские военные потеряли два танка и пять бронетранспортеров.

30 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ смогли полностью освободить от подразделений ВСУ село Андреевка в ДНР. После этого российские военные начали наступление на населенный пункт Водяное.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР

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