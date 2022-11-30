17:22Политика
В МО РФ сообщили об освобождении Андреевки в ДНР
Фото: Минобороны РФ
Российские Вооруженные силы смогли полностью освободить в ДНР село Андреевка, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики", – отметили в ведомстве.
Кроме того, подчеркнули в Минобороны, на данный момент реализуются успешные наступательные действия по освобождению от противника населенного пункта Водяное в ДНР.
До этого в ведомстве рассказали, что российские военные взяли под контроль Белогоровку и Перше Травню в ДНР. Во время сражений ВСУ потеряли 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Войска РФ продолжают наступать на донецком направлении – Минобороны
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!