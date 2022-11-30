В МО РФ сообщили об освобождении Андреевки в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские Вооруженные силы смогли полностью освободить в ДНР село Андреевка, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики", – отметили в ведомстве.

Кроме того, подчеркнули в Минобороны, на данный момент реализуются успешные наступательные действия по освобождению от противника населенного пункта Водяное в ДНР.

До этого в ведомстве рассказали, что российские военные взяли под контроль Белогоровку и Перше Травню в ДНР. Во время сражений ВСУ потеряли 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Войска РФ продолжают наступать на донецком направлении – Минобороны

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