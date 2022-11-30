Пушилин заявил о зачистке Курдюмовки в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о зачистке Курдюмовки в Донецкой области. Об этом лидер республики рассказал в эфире Первого канала.

"Есть определенные успехи и на авдеевском направлении. <...> Зачистка Курдюмовки идет. <...> Также наши подразделения продвигаются в районе Дзержинска", – отметил он.

В свою очередь, глава Горловки Иван Приходько рассказал, что 30 ноября союзные силы одержали победу в боях за Курдюмовку, которые шли на протяжении пяти дней. По его словам, это дает преимущество – теперь ВС РФ и силы ДНР могут контролировать трассу Горловка – Артемовск.

"Это одно из знаковых мест наряду с Кодемой, которую мы взяли еще два месяца назад, это те поселки, из которых очень мощно обстреливалась Горловка. <...> Это стратегически важное место", – добавил мэр.

Ранее Пушилин сообщил, что город Угледар в Донецкой области будет освобожден в ближайшее время.

По его словам, угледарское направление является важным. Поэтому благодаря пониманию необходимости выполнения задач, уточнил он, город будет освобожден. Пушилин подчеркнул, что контроль ВС РФ над Угледаром откроет возможность продвижения на Краматорск и Славянск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Войска РФ продолжают наступать на донецком направлении – Минобороны

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