МО РФ сообщило о поражении РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские вооруженные силы во время контрбатарейной атаки смогли нейтрализовать в ДНР реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS с боекомплектом и экипажем. Информацией об этом поделился официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка Донецкой Народной Республики поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем", – рассказал он.

По информации ведомства, на территории населенных пунктов Кривая Лука и Марково ДНР были нейтрализованы две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.

До этого МО РФ сообщало, что российские военные смогли полностью освободить в ДНР село Андреевка. По словам представителей ведомства, сейчас реализуются успешные наступательные действия по освобождению от противника населенного пункта Водяное в ДНР.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию на Украине. О ее начале объявил Владимир Путин в ночь на 24 февраля.

ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР

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