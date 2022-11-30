Шойгу заявил о привлечении инструкторов к обучению 300 тыс резервистов

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В России около трех тысяч инструкторов приняли участие в обучении 300 тысяч резервистов и добровольцев в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании ведомственной коллегии.

По его словам, в рамках обучения задействовано свыше 100 полигонов в России и Белоруссии.

Кроме того, в учебных центрах подготовили примерно 8 тысяч экипажей боевых машин и танков, артиллерийских расчетов, средств ПВО, беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы, аппаратной связи.

Ранее министерство обороны показало, как тренируются мобилизованные граждане. Так, часть военнослужащих обучали управлять беспилотными летательными аппаратами в максимально приближенных к боевым условиях. В задачи бойцов входит разведка и доразведка местности, определение и передача координат противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минобороны опубликовало новые кадры о подготовке мобилизованных

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!