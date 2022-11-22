Минобороны РФ показало кадры тренировки мобилизованных граждан

В тылу продолжаются тренировки мобилизованных граждан РФ. Обучение приходят будущие расчеты беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащих учат управлять дронами в условиях, максимально приближенных к боевым.

Коптеры в районах спецоперации необходимы для артиллерии, танковых подразделений и штурмовых групп. В числе задач – разведка и доразведка местности, определение и передача координат противника. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.