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Общество

Минобороны РФ показало кадры тренировки мобилизованных граждан

Минобороны РФ показало кадры тренировки мобилизованных граждан

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В тылу продолжаются тренировки мобилизованных граждан РФ. Обучение приходят будущие расчеты беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащих учат управлять дронами в условиях, максимально приближенных к боевым.

Коптеры в районах спецоперации необходимы для артиллерии, танковых подразделений и штурмовых групп. В числе задач – разведка и доразведка местности, определение и передача координат противника. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоАнастасия Бородина
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