Продажи новостроек в Москве упали вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Продажи квартир в столичных новостройках в минувшем октябре упали на 54% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

При этом только в период с сентября по октябрь текущего года падение составило 40%. Всего в прошлом месяце в столице было заключено 4,6 тысячи договоров долевого участия. В целом же за первые десять месяцев текущего года продажи сократились только на 11% по сравнению с прошлым годом. Было продано порядка 70 тысяч квартир.

Специалисты связывают падение спроса на новостройки с тем, что многие покупатели стали отдавать предпочтение готовым квартирам. По их словам, на вторичном рынке шире ценовой диапазон, к тому же такую недвижимость можно начать использовать сразу.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев предостерег россиян от покупки квартир в новостройках по ипотечным программам с околонулевыми ставками. Дело в том, что низкие проценты компенсируются завышенной стоимостью жилья, которое сразу обесценивается после сдачи объекта.



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