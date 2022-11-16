Россиянам объяснили, почему невыгодно брать ипотеку с нулевой ставкой

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Ипотека с максимально низкими процентами может быть невыгодна покупателям жилья, поскольку стоимость такой недвижимости, если ее решено продать, сильно падает. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность ситуацией с ипотекой от застройщиков, в особенности с околонулевыми ставками. Дело в том, что низкие проценты в таких случаях компенсируются завышенной стоимостью жилья, которая порой превышает даже переплату по кредиту. При этом продать такую недвижимость на вторичном рынке по цене покупки невозможно.

"Главу ЦБ беспокоит высокая стоимость недвижимости на первичном рынке, которая в конечном счете может привести к дефолту застройщиков и банков. Потому что если эта недвижимость вся продана быть не может, а люди откажутся выплачивать ипотечные кредиты, то возникнет очень простая история", – объяснил Апрелев.

По его словам, дело в том, что при таких кредитах заемщик отвечает перед банком только имуществом, взятым в ипотеку. В случае неплатежеспособности он может просто отдать банку квартиру, чтобы тот разбирался с ней сам, но кредитная организация не сможет продать ее по той же стоимости, что приведет к серьезному падению цен на недвижимость.

Как отмечает эксперт, с учетом падения цен выгоднее брать жилье на вторичном рынке. Такой квартирой можно пользоваться сразу, при этом часто она будет стоить меньше аналогичной на первичном рынке. Покупая недвижимость в новостройке, человеку придется ждать еще несколько лет до сдачи объекта, к этому времени стоимость квартиры будет уже ниже той, которую он когда-то отдал.

В начале октября стало известно, что ЦБ намерен бороться с уловками застройщиков по так называемой субсидируемой ипотеке, предусматривающей установление экстремально низких ставок. Регулятор считает, что такое кредитование способствует "раздуванию пузыря на рынке ипотеки", а также несет высокие риски как для заемщиков, так и для банков.



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