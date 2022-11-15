Набиуллина назвала структурную перестройку экономики необходимой

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Ситуация в экономической сфере может стать хуже, однако даже в подобных условиях необходимо реализовать структурную перестройку отечественной экономики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики", – приводит ее слова "Интерфакс".

Председатель регулятора подчеркнула, что необходимо трезво оценивать ситуацию и быть готовыми к любому сценарию.

Набиуллина также напомнила, что перед финансовым сектором и денежно-кредитной политикой как раз стоит задача решать вопросы, касающиеся финансирования структурной перестройки экономики.

Ранее глава ЦБ РФ заявила о смещении баланса рисков в экономике в сторону более жесткого варианта. Она уточнила, что случилось это за последние несколько месяцев.

Набиуллина также отмечала, что структурная трансформация экономики РФ будет идти не один год, при этом осложнит процесс мировой финансовый кризис. По словам председателя ЦБ, трансформация выглядит по-разному для отдельных секторов.



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