Банк России не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦБ РФ на данный момент не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"После заморозки валютной части наших резервов мы не могли проводить интервенции для снижения волатильности на валютном рынке. Именно поэтому нам пришлось ввести широкий спектр мер контроля за движением капитала. По мере стабилизации ситуации мы их поэтапно смягчаем, чтобы сделать более комфортными условия для ведения внешнеэкономической деятельности. Но предпосылок для дальнейшей либерализации сейчас мы не видим", – заявила глава ЦБ на совместном заседании комитетов Госдумы.

Набиуллина также отметила, что структурная трансформация экономики РФ продлится не один год, а мировой финансовый кризис осложнит ее процесс. По ее словам, структурная трансформация выглядит по-разному для разных отраслей: в одном случае это поиск новых иностранных рынков сбыта, в другом – альтернативных зарубежных поставщиков сырья, комплектующих и оборудования, а также переориентация на внутренний рынок, изменение производимой продукции. Это очень сложный и многогранный процесс, подчеркнула глава ЦБ РФ.

"Мы учитываем в нашей политике то, как он развивается и в разрезе отраслей, и в разрезе регионов. <…> По нашей оценке, она (структурная трансформация экономики. – Прим. ред.) продлится и в следующем году, и в последующие годы. И ее темпы, и успешность в целом будут зависеть от многих факторов", – добавила она.

Набиуллина также призвала не приуменьшать влияние международных санкций на российскую и международную экономику.

"Санкции – очень мощные, и их влияние и на российскую, и на мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от их влияния будет невозможно", – сказала глава Банка России и подчеркнула, что на некоторые из них РФ не может повлиять, например, если речь идет о состоянии глобальной экономики и, соответственно, о спросе на товары российского экспорта.

Ранее ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений – на уровне 7,5%, впервые с марта. Набиуллина объяснила, что регулятор решил взять паузу. По ее словам, годовая инфляция замедляется, а экономика продолжает адаптироваться к изменениям. Следующее заседание Банка России, где будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, состоится 16 декабря.

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