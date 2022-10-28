Набиуллина назвала ожидаемые сроки нижней точки спада ВВП РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, когда объем валового внутреннего продукта (ВВП) России достигнет нижней точки, передает ТАСС.

"Нижняя точка спада придется на середину следующего года", – рассказала руководитель регулятора.

Сам по себе прогноз о ВВП РФ не изменился, подчеркнула глава Банка России.

28 октября в рамках заседания совета директоров ЦБ России была сохранена ключевая ставка на уровне 7,5% годовых. По оценке регулятора, к 2025 году средняя ключевая ставка может достичь 5%.

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