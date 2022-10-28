ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что остальные решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать, учитывая в том числе фактические и ожидаемые изменения инфляции относительно цели и процесса структурной перестройки экономики.

В настоящее время Центральный банк РФ прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2022 году на уровне 10,6%. При этом в 2025 году она может достичь и 5%.

В Центробанке сообщили, что инфляция по оценке на 21 октября упала до 12,9%. По прогнозам регулятора, в конце текущего года она ожидается на уровне 12–13%. При этом, как уточнили в ЦБ, прогноз учитывает, в частности, перенос сроков индексации тарифов ЖКХ.

"По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения", – указали в ЦБ.

Там также спрогнозировали сокращение российской экономики на 3–3,5%, хотя, по прогнозам регулятора, она перейдет к росту во втором полугодии 2023 года.

"Российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года. В 2024–2025 годах ВВП будет расти на 1,5–2,5% ежегодно", – отмечается в сообщении.

16 сентября Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых. Тогда сообщалось, что в России сохраняются низкие темпы прироста потребительских цен, что способствует замедлению годовой инфляции.

Также отмечалось, что такая динамика связана со сдержанным потребительским спросом и совокупностью разовых факторов. Кроме того, аналитики фиксируют лучшие показатели предпринимательской активности, чем предполагалось в июле.

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