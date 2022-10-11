Ставки по потребкредитам выросли на фоне частичной мобилизации в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ставки по потребительским кредитам выросли после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что средняя ставка по потребительским ссудам увеличилась на 1,3 процентного пункта – до 19,3% годовых, средняя стоимость необеспеченных кредитов стала больше на 1,7 процентного пункта и составила 20,5% годовых. Касаемо залоговых кредитов, ставки по ним стали больше на 0,5 процентного пункта и составили 16,72%.

Как уточнил управляющий директор проекта "Финуслуги" Игорь Алутин, такой сильный рост стоимости потребительских ссуд зафиксирован впервые с конца мая.

По словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, кредитные организации не смогли не отреагировать на рост рисков ужесточением условий.

Эксперты уточнили, что дальше ситуация со ставками будет зависеть от развития ситуации в макроэкономике. При этом, по словам специалистов, может произойти рост средней ставки по необеспеченным кредитам до 20%. В то же время, если ключевая ставка стабилизируется, потенциал роста стоимости заимствований будет небольшим.

Ранее сообщалось, что предоставление кредитных каникул мобилизованным может стать проблемой для банков из-за трудности с подтверждением статуса призванного. Уточнялось, что эта информация, скорее всего, будет закрытой. Также отмечалось, что в законе недостаточно конкретно прописан вопрос подтверждения статуса мобилизованных.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Эксперт рассказал о кредитных каникулах для мобилизованных и мерах поддержки бизнеса

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